تحرير 42 ألف توكيل للسيسى فى البحيرة حتى الآن

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن المحافظة هى الأعلى فى تحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سجلت مكاتب التوثيق والشهر العقارى بمدن وقرى المحافظة 42 ألفًا و963 توكيلًا لترشيح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر لها أن تكون في شهر مارس المقبل.



وأشارت "عبده" إلى أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري المخصصة لاستقبال المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، والراغبين في عمل نماذج تأييد للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ستظل أبوابها مفتوحة لاستقبال المواطنين طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات الرسمية، وستظل تعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٦ مساءً، حتى الموعد المحدد للانتهاء من استصدار نماذج التأييد في يوم ٢٩ من يناير.



