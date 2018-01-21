إنشاء وتطوير 18 مدرسة جديدة بتكلفة 108 ملايين جنيه فى سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن تطوير وإنشاء 18 مدرسة جديدة، بإجمالى 228 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية 108 ملايين جنيه، بمركز ومدينة المنشأة والعسيرات، منها 7 مدارس جديدة، و11 مدرسة توسعة وتطوير.



يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، والتربية والتعليم، لدعم المنظومة التعليمية، وزيادة عدد المدارس بالمحافظة، لمنع تكدس الطلاب، وخلق بيئة جيدة تساعدهم على التفوق الدراسى.



وأكد "عبدالمنعم"، أن المحافظة لا تألو جهدًا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجى، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 4 مدارس منها، وجارٍ استكمال الأعمال بعدد 8 مدارس، و6 مدارس أخرى ضمن المنحة الألمانية.