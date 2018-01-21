ضبط 35 قضية اتجار وتعاطى للمخدرات خلال أسبوع

شن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة -بالتعاون مع عددٍ من مديريات الأمن- عددًا من الحملات المكبرة؛ لضبط مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.



ونجحت تلك الحملات -خلال أسبوع، بإشراف اللواء أحمد عمر، مدير القطاع- فى ضبط 35 قضية اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها 60، بمضبوطات وزنت 110 كيلو جرامات ما بين "حشيش وأفيون وهيروين وبانجو".



واتُّخِذَت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين فى تلك القضايا.