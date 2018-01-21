اليوم.. معتز عبدالفتاح يبدأ أولى حلقات «الطريق إلى الاتحادية»

يبدأ الإعلامي معتز عبدالفتاح، اليوم الأحد، أولى حلقات «الطريق إلى الاتحادية» على راديو ميجا FM.



يذاع البرنامج ثلاث أيام في الأسبوع الأحد والثلاثاء والخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



يذكر أن معتز عبدالفتاح حقق مسيرة إذاعية ناجحة من خلال أثير إذاعة راديو مصر ٨٨.٧ إف إم، قدم من خلالها برنامجه «ولكن»، وينهى عبدالفتاح هذه التجربة بعد نجاح استمر لسنوات لينتقل إلى إذاعة ميجا إف إم 92.7 التابعة لشركة راديو النيل.