«الأمن العام» يبيد مزرعة أفيون ويضبط 515 كيلو مخدرات في أسبوع

وجَّهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة- بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي-؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود تلك الحملات- خلال أسبوع، بإشراف اللواء جمال عبد الباري، مدير قطاع مصلحة الأمن العام- عن إبادة فدان مزروع بمخدر الأفيون وضبط 1330 قضية اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة، بلغ المتهمين فيها 1401، و440،565 كيلو بانجو، 59،605 كيلو حشيش،10،212 كيلو هيروين، 1،894 كيلو أفيون، 1،155 كيلو استروكس، 113271 قرص مخدر مختلف الأنواع، 2840 قرص منشط جنسى، 38 قطعة سلاح نارى، 74 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة".



واتُّخِذَت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدةٍ، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.