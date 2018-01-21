طالبان تتبنى الهجوم على فندق فى كابول

تبنت حركة طالبان، اليوم الأحد، الهجوم على فندق «إنتركونتينتال» في العاصمة الأفغانية كابول.



وهاجم مسلحون فندق «إنتركونتيننتال» في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، واحتجزوا رهائن وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن فى الوقت الذى اشتعل فيه حريق فى المبنى وفر نزلاء وموظفون منه.



وأسفر الهجوم المسلح عن مقتل عدة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن ستة آخرين جراء العملية الإرهابية، التي جاءت عقب أيام من تحذير السفارة الأمريكية من احتمال وقوع هجمات على فنادق فى كابول.



من جانبه أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية، نجيب دانيش، صباح اليوم الأحد، أن الهجوم على فندق «إنتركونتينتال» في كابول انتهى بعد أكثر من 12 ساعة.



وقال دانيش إن «الهجوم انتهى وكل المهاجمين قتلوا»، موضحا أنه «تم إنقاذ 126 شخصًا بينهم 41 أجنبيًا»، وأضاف أن الحصيلة الموقتة للهجوم هى «5 قتلى هم 4 أفغان وأجنبي» لم تعرف جنسيته بعد.