السيسى: إنشاء مناطق التجارة اللوجستية ضرورة لتطوير قدرات الدولة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، أهمية إنشاء مناطق التجارة اللوجستية الكبيرة، باعتبارها أمرا ضروريا ولازما لتطوير قدرات الدولة في مجال التجارة والتوزيع على نحو يحقق خفض تكلفة وصول السلعة للمستهلك فضلا عن ضمان وصولها بصورة صحية وسليمة.



جاء ذلك في مداخلة للرئيس خلال كلمة وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي لدى افتتاح الرئيس عددًا من المشروعات التنموية في بني سويف.



وقال الرئيس لقد كان لدينا مشكلة في مصر سابقا فيما يتعلق بتطور شكل التجارة والتوزيع وهو ما يجعلنا نولي اهتماما كبيرا بإقامة هذه المناطق اللوجستية.



وأوضح الرئيس أن ما نشاهده من عدم السيطرة على الأسعار بالشكل المناسب لا يعتمد فقط على موضوع الرقابة لكننا نحتاج كذلك إلى تطوير قدراتنا في مجال التجارة والتوزيع.



وتابع الرئيس السيسي قائلا، إن المنطقة اللوجستية هي ببساطة عبارة عن مخزن كبير على مستوى المحافظة يتيح مناطق تخزين لا تتلف فيها البضائع الموجودة، ويتم تجهيزها بشكل جيد وتستلمها عربات مبردات ويتم توزيعها على المناطق المختلفة كمنافذ البيع والأسواق والسلاسل التجارية المختلفة، وإذا لم نستطع عمل هذه المنظومة بسرعة فستظل لدينا مشكلة في أن تصل المنتجات بشكل جيد وبسعر مناسب وهو ما تتحرك فيه الدولة بالفعل".