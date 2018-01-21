ضبط 3 هاربين من تنفيذ 112 حكمًا قضائيًّا بالقليوبية

ألقى رجال مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، القبض على 3 متهمين هاربين من 112 حكمًا قضائيًّا.



وتلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، إخطارًا من مباحث تنفيذ الأحكام، يفيد بشن حملة مكبرة؛ لضبط الهاربين من الأحكام، بكل المراكز والأقسام، أسفرت عن ضبط كل من "وليد.أ"، هارب من 31 حكما، و"محمد.أ"، هارب من 67 حكمًا، و"إبراهيم. ص"، هارب من 14 حكمًا.



وتم التحفظ على المتهمين.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق.