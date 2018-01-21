إزالة 218 مخالفة عشوائية فى أسوان

واصلت سلطات الأجهزة التنفيذية بأسوان، اليوم الأحد، حملاتها المُكثفة لإزالة جميع المخالفات والقضاء على صور التعديات والإشغالات، بحثًا عن إبراز الملامح الحضارية والجمالية السياحية للمحافظة.



وأسفرت الحملات، بقيادة محمود عليان رئيس مدينة أسوان، برئاسة المقدم محمد مشالى رئيس قسم المرافق، عن محو 218 مخالفة متنوعة، وشملت 85 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، و133 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها مخازن مجلس المدينة.