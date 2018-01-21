باكستان تدين هجومًا إرهابيًا استهدف فندقًا فى أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، اليوم الأحد، إن الإرهاب غير مقبول بجميع أشكاله، مستنكرًا الهجوم الإرهابي على فندق إنتركونتيننتال فى العاصمة الأفغانية كابول، والذى أسفر عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة آخرين.



وهاجم مسلحون فندق «إنتركونتيننتال» في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، واحتجزوا رهائن وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن فى الوقت الذى اشتعل فيه حريق فى المبنى وفر نزلاء وموظفون منه.



وأسفر الهجوم المسلح عن مقتل عدة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن ستة آخرين جراء العملية الإرهابية التي جاءت عقب أيام من تحذير السفارة الأمريكية من احتمال وقوع هجمات على فنادق فى كابول، وفقًا لنصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، ولم يكشف المسئولون المزيد من التفاصيل حول عدد الضحايا.



ولم تعلن حتى الآن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم الأحدث فى سلسلة هجمات فى كابول.