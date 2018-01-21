تغطية ترعة بحر فاقوس لتوسعة طريق «العلاقمة - ههيا – أبوكبير»

واصلت الإدارة العامة لرى غرب الشرقية، أعمال تغطية جنابيات بحر فاقوس (اى الترعة المجاورة للطريق)، والتى تقوم بها إدارة الطرق بغرض توسعه طريق "العلاقمة - ههيا - أبوكبير"، لتسيير حركة المرور وتخفيف الزحام.



وقال المهندس خالد النور مدير هندسة رى الزقازيق، إن التوسعة تهدف لزيادة عرض الطريق لاستيعاب الكثافة المرورية الحالية، مشيرًا إلى البدء فى تطهير وصيانة الترع خلال السدة الشتوية الحالية والتى تنتهى 3 فبراير المقبل، لتوفير كافة المياه اللازمة للزراعة، تحت إشراف المهندس محمد عطية مدير عام الإدارة العامة لرى غرب الشرقية.