تفاصيل القبض على سارقي بطاريات «المصرية الاتصالات» بشرق القاهرة.. (صور)

كشف رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تفاصيل ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى سرقة محتويات كبائن التليفونات "M.SAN" المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، في منطقة شرق القاهرة.



وأكدت تحريات العقيد هيثم التهامي رئيس مباحث تليفونات شرق القاهرة، تزعُّم "محمود. م. م" 33 سنة- بدون عمل، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات- تشكيل عصابى ضم كل من الآتية أسماؤهم، تخصصو فى سرقة محتويات كبائن التليفونات، مُستخدمين السيارة الميكروباص رقم "ع ر 2352" أتوبيس خاص، فى ارتكاب جرائمهم.



والمتهمون هم:

1- "شوقى. م. م" 37 سنه بدون عمل ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة سبق إتهامه فى 5 قضايا، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم صادر ضده بالسجن سنة فى قضية حيازة سلاح "شقيق زعيم التشكيل".



2- "أحمد. م. ف" 31 سنه- بدون عمل، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 5 أحكام صادرة ضده فى قضايا سرقات متنوعة.



3- "علاء. ع. م" 35 سنه- بدون عمل، ومقيم بالقليوبية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 32 حكمًا صادرين ضده فى قضايا "تبديد، سرقة تيار"،



وبإخطار اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وبتقنين الإجراءات- تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والقليوبية-؛ تم استهداف المتهمين وضبطهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب جرائمهم.



وبمواجهتهم؛ اعترفوا بإرتكاب واقعتى سرقة 8 بطاريات M.SAN"، من داخل كابينتين بدائرة قسم مصر الجديدة بالقاهرة، والتصرف فيهم بالبيع لـ"وليد. م. ف" 40 سنة- تاجر خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية، سبق اتهامه فى 5 قضايا، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم صادر ضده بالحبس سنة في قضية سرقة، حيث تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته؛ اعترف بشراء المسروقات من المتهمين، وبإرشاده؛ تم ضبط البطاريات المسروقة.



واتُّخِذَت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.