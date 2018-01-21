وزيرة التضامن: الدعم المنصرف على «تكافل وكرامة» بلغ 15 مليار جنيه

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، إن برنامج الدعم النقدى سعى لتغطية محافظات الجمهورية كافة، واستخراج بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة لدخول منظومة الدعم النقدى، وأن 650 ألف سيدة مصرية استخرجت بطاقة الرقم القومى، لدخول برنامج الدعم القومى.



وأشارت "والي" خلال كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته لمحافظة بنى سويف، اليوم، إلى أن برنامج تكافل وكرامة ينحاز لمحافظات الصعيد وأهلها، والدعم المنصرف على تكافل وكرامة بلغ 15 مليار جنيه، و86 % من الدعم النقدى لتكافل وكرامة، تم توجيهه لمحافظات الصعيد.



وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى أن وزارة الإسكان خصصت 1700 وحدة سكنية خلال الفترة الماضية، للظروف الطارئة والمواطنين الأولى بالرعاية، و5 ميار جنيه يتم تقديمها كدعم نقدى للأسر التى تضم أفراد من ذوى الاحتياجات الخاصة.