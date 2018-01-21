وكيل صحة الدقهلية يشهد الافتتاح التجريبي لحضانات مستشفى أجا

شهد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، الافتتاح التجريبي للحضانات بمستشفى النساء والأطفال بأجا بسعة ٣٠ حضانة و٧ أجهزة تنفس صناعى و٣ كبسولات صفرا.



وتفقد الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية الخاصة بالمبنى الجديد لاستكمال جميع الأقسام وافتتاحها تباعًا حسب الخطة الموضوعة لتوظيف المبنى الجديد، فضلًا عن تفقده باقي الأقسام الكلى والعمليات والداخلي واطمئن على سير العمل على أكمل وجه داخل مستشفى أجا المركزي.