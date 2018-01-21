النائب العام يطير إلى فيينا على رأس وفد لحضور مؤتمر «نواب جنوب المتوسط وإفريقيا»

غادر وفد من النيابة العامة، برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، إلي فيينا؛ لحضور فعاليات مؤتمر النواب العموم لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.



وتأتي مشاركة الوفد المصري بالمؤتمر؛ إيمانًا بأهمية التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في سائر دول العالم، بوجه عام، وبين الدول الشقيقة بالقارة الإفريقية بوجه خاص.



يذكر أن القاهرة، استضافت- في نهاية نوفمبر 2017- المؤتمر السنوي الثاني عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة.



