وزير الرى يبحث الاستفادة من مياه الأمطار فى سد الفجوة الحالية

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع الخبير فايق جرجس خبير تصريف الأمطار بإستراليا، وبحضور الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.



يأتى اللقاء فى إطار التعرف على أوجه الاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتجميعها بأماكن محددة للاستفادة منها فى مواجهة زيادة معدلات الفقر المائي الحالي، وارتفاع الفجوة بين الموارد المتاحة والحصة الحالية من المياه التى لا تكفى الاستخدامات من زراعة وصناعة ومياه للشرب.