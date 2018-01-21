«المصيلحي»: بطاقة التموين جزء أساسي من الأمن القومي للأسرة المصرية

استعرض الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المحاور الرئيسية ودور وزارة التموين فى توفير السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي وإدارة المخزون والدعم فى الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بمحافظة بني سويف عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة، فضلا عن مشروعات بعدد من المحافظات عبر الفيديو كونفرانس.



وقال الوزير، إن الدعم أحد وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية وهو نظام متبع بدول عدة منها الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن بطاقة التموين جزء أساسي من الأمن القومي للأسرة المصرية لا سيما الأسر الأقل دخلا، النسبة الأكبر من المستفيدين من بطاقات التموين ومنظومة الخبز من أهالى الصعيد.