غلق إداري لـ 3 منشآت طبية خاصة مخالفة بالشرقية

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، قرارًا بالغلق الإداري لـ 3 منشآت طبية غير حكومية بمركز ومدينة فاقوس، وذلك لإدارتها بدون ترخيص.



وكان الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة، قام بعرض مذكرة على المحافظ لاستصدار قرار غلق إداري لـ3 منشآت طبية خاصة، تضم «عيادة ومعمل ومركز» تدار بدون ترخيص بمركز ومدينة فاقوس، وأشار المحافظ بالموافقة تنفيذًا ﻷحكام القانون.



وشدد سعيد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الطبية المقدمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.