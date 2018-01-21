القاهرة : الأحد 21 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:07 م

محافظ الدقهلية: قطار كهربائى ومدينة للحرفيين ومنطقة صناعية
01:37 م

«الوطنية للانتخابات»: اختيار الرمز الانتخابى وفقًا لأسبقية التقديم
12:10 م

ضبط مسجل خطر بالأزبكية هارب من 51 قضية «هتك عرض»
11:03 ص

النيابة تقدم لقاضى «بيت المقدس» إخطارين بـ«إعدام» و«وفاة» متهمين
08:57 م

«خطة ترامب للسلام» تتجاهل تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المدن المحتلة
08:31 م

حلم الشياطين هل يُنهى سانشيز عصر «أتوبيس مورينيو»؟
07:14 م

تعرف على سعر السيارة «Audi» الجديدة
05:14 م

سنة أولى رئاسة لـ«ترامب».. وعود وهمية وفشل متوالٍ
08:02 ص

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة اليوم
07:37 ص

غدًا.. محاكمة 213 متهمًا بقضية «تنظيم بيت المقدس»
04:34 ص

أمريكا: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين
01:48 ص

الملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة للهيئات الحكومية
اقتصاد
الأحد 21/يناير/2018 - 11:12 ص

«أموك» تربح 754.5 مليون جنيه فى النصف الاول من العام الجاري

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
اكرم عمران
dostor.org/2028685

كشفت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، عن ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة 36.6%.

وأضافت الشركة، للبورصة اليوم الأحد، أنها حققت أرباحًا بقيمة 745.5 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 545.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.
 
وكشفت المؤشرات المالية للشركة نموًا في المبيعات، خلال الفترة، بلغت 6.25 مليار جنيه، مقارنة بـ3.23 مليار جنيه مبيعات خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2016.

ولفتت الشركة، في بيانها اليوم، إلى أنه تمت الموافقة على اعتماد مراجعة المعدلات السعرية الخاصة بعقد شراء وبيع المنتجات البترولية، بينها وبين الهيئة المصرية العامة للبترول.

وتابعت الشركة أنه تم مد فترة العقد لـ3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

كما نوهت بأنه تمت الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة، المتعلقة بأعمال تأهيل منطقة ساحة الميزان ومنصة التحميل بالشركة، وذلك بالإسناد على شركة بتروجيت بإجمالي 8.63 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 6 أشهر.

موضوعات متعلقة

الإيرادات تقفز بأرباح «القاهرة للدواجن» 38%

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تعرف على سعر السيارة «Audi» الجديدة

منذ اسبوع

6 عوامل رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي في مصر

منذ اسبوع

«شباب الأعمال»: خطة لإقامة مراكز لوجستية مصرية فى إفريقيا

منذ أقل من شهر

شعبة الملابس: 60% تخفيضات على الملابس الجاهزة في الأوكازيون

منذ أقل من شهر

«زهرة المحلة» تورد بشاكير وفوط لريال مدريد وبرشلونة بـ500 ألف يورو

منذ أقل من شهر

بالتواريخ.. رحلة المصرية للاتصالات من أول خط أرضي إلى شبكة «we»

الآن

هل تدخلت أمريكا في توقيت إعلان سامي عنان ترشحه للرئاسة؟

وفاة 3 شبان مصريين بالسعودية فى حادث أليم

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

اليوم.. مواجهة نارية بين الأهلى ومصر للمقاصة

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد المصريين المتوفين فى حادث سير بالسعودية لـ4

هل تدخلت أمريكا في توقيت إعلان سامي عنان ترشحه للرئاسة؟

وفاة 3 شبان مصريين بالسعودية فى حادث أليم

«مرشح فشار».. كل الأطراف تبيع عنان بعد ترشحه للرئاسة

ألبومات الصور

حفل جوائزالتفوق الصحفي بنقابة الصحفيين

الهيئة الوطنية للانتخابات في أولى أيام التقديم للسباق الرئاسي

«الدستور» تناقش دور الطب النفسي في مواجهه الفكر الإرهابي

حملة لسحب تجمعات مياه الأمطار وتنظيف الشوارع فى أحياء بورسعيد

نجم الساعة

مصر تؤيد السيسي.. مؤتمرات جماهيرية: الولاية الثانية «ضرورة» لاستكمال البناء

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد المصريين المتوفين فى حادث سير بالسعودية لـ4

هل تدخلت أمريكا في توقيت إعلان سامي عنان ترشحه للرئاسة؟

وفاة 3 شبان مصريين بالسعودية فى حادث أليم

«مرشح فشار».. كل الأطراف تبيع عنان بعد ترشحه للرئاسة

كشكول

كليات طب الأزهر تعتمد نظام "عامين امتياز" و5 سنوات للدراسة

اليوم.. انطلاق مسابقة "المهارات" لطلاب التعليم الفني

تقرير حكومي: مصر من أكثر 25 دولة اهتماما بالنانو تكنولوجي

وفد مصري رفيع يشارك فى المنتدى العالمي للتعليم بلندن

"تعليم القاهـرة": نتيجة الإعـداديـة الخميس

ads
منوعات

إجراء أول عملية لزرع وجه مزدوج بفرنسا

«وفاء كلب».. سافر 180 كم على متن قطار للبحث عن أصحابه

«مواهب تبحث عن النور»..«الدستور» تحاور أبناء الجنوب

المثقف

الفنون الشعبية ترفع علم مصر فى شوارع وميادين تايلاند

ولاد الكار

جولة سياحية للمجموعة الإفريقية فى تاريخ المتحف المصرى

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو: وفر لنفسك بعض الراحة

الصحة

«صيدلية فى بيتك».. تعرّف على فوائد «زيت القرنفل»

الدستور على فيسبوك
ads