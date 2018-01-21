«أموك» تربح 754.5 مليون جنيه فى النصف الاول من العام الجاري

كشفت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، عن ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة 36.6%.



وأضافت الشركة، للبورصة اليوم الأحد، أنها حققت أرباحًا بقيمة 745.5 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 545.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.



وكشفت المؤشرات المالية للشركة نموًا في المبيعات، خلال الفترة، بلغت 6.25 مليار جنيه، مقارنة بـ3.23 مليار جنيه مبيعات خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2016.



ولفتت الشركة، في بيانها اليوم، إلى أنه تمت الموافقة على اعتماد مراجعة المعدلات السعرية الخاصة بعقد شراء وبيع المنتجات البترولية، بينها وبين الهيئة المصرية العامة للبترول.



وتابعت الشركة أنه تم مد فترة العقد لـ3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2020.



كما نوهت بأنه تمت الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة، المتعلقة بأعمال تأهيل منطقة ساحة الميزان ومنصة التحميل بالشركة، وذلك بالإسناد على شركة بتروجيت بإجمالي 8.63 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 6 أشهر.