حملة لإزالة آثار الأمطار ورفع الإشغالات بأحياء بورسعيد

نظمت أحياء المناخ والضواحى بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حملة مكبرة للنظافة وأعمال الرصف ورفع إشغالات من مناطق الأحياء الثلاثة بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمحافظة، والإنقاذ والطوارئ لإزالة آثار الأمطار.



وتابع الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ، تنفيذ رفع جميع الإشغالات المقامة بنهر الطريق العام بنطاق حى المناخ، وأعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله بالتنسيق بين الحى ومديرية الطرق.



وفى حى الضواحى، أشرف سعيد رخا رئيس الحى، على استكمال حملة النظافة ورفع المخلفات بمنطقة الدريسة، كما تابع حملات النظافة ورفع أكوام القمامة بالمنطقة، بهدف التخلص من المخلفات، واستكمال أعمال التطوير.