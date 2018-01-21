القاهرة : الأحد 21 يناير 2018
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اقتصاد
الأحد 21/يناير/2018 - 11:10 ص

عمرو المنير: 249 مليار جنيه حصيلة ضريبية بنهاية النصف الأول من العام المالي

عمرو المنير، نائب
عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية،
راندا التونى
dostor.org/2028681

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جارٍ الانتهاء منه، وكذلك قانون الجمارك الموحد المقرر عرضه على مجلس الوزراء قريبا.

وكشف المنير، خلال مؤتمر صحفي اليوم لجمعية الضرائب المصرية، أن «الحصيلة في النصف الأول من العام بلغت عن ضرائب الدخل 103 مليارات جنيه، بنمو 141% والقيمة المضافة 121 مليارًا بمعدل نمو 83%، والجمركية 15 مليار جنيه بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق، بإجمالي 249 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2017/2018».

وأضاف: الاقتصاد غير الرسمي يتضمن بعض الشركات الصغيرة، وبعض الشركات الكبيرة التي تعمل تحت ستار.

وتابع: التعديل الضريبي يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن هناك خطة لتطوير منظومة الحصر في الضرائب العقارية لإنهاء مشكلة الحصر والتقييم، وتم دمج الضرائب العقارية لقانون إنهاء المنازعات.

وأشار إلى أن دور الضرائب العقارية فى جميع أنحاء العالم هو التحصيل فقط، وليس حصر الثروة العقارية الذي يمثل جزءا من حصر الاقتصاد غير الرسمي.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تحديث التعليمات الاسترشادية دوليا، ووضع نظام للاتفاق المسبق فيما يتعلق بالسعر المحايد للمنشآت الدولية سيصدر خلال شهر.

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