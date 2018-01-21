كرة القدم تتسبب بإصابة طالب بالشرقية بنزيف فى المخ

أصيب طالب بمحافظة الشرقية، بنزيف بالغ في المُخّ؛ إثر سقوطه من أعلى سطح المنزل، بعد أن ذهب لإحضار الكرة لاستكمال اللهو واللعب.



وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى الأحرار بالزقازيق لـ"أ. ف. م " 14 سنة- طالب، مصابًا بنزيف فى المخ إثر سقوطه من علو.



وبانتقال قوة أمنية، وسؤال شقيقه "و" 36 سنة- حاصل على دبلوم تجارة؛ أفاد بأنه أثناء تواجد شقيقه أعلى سطح المنزل لإحضار الكرة، اختل توازنه، وسقط أرضًا، وحدثت إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.