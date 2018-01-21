إحالة المتهم بقتل صديقه فى مدينة نصر لـ«الجنايات»

أحالت نيابة مدينة نصر الكلية، برئاسة المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول، عاملًا، للمحكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل صديقه لشكه في وجود علاقة غير شرعية تربطه بشقيقته.



وأوضحت التحريات، أن المجني عليه والمتهم، صديقان منذ الطفولة، وحضرا من محافظة سوهاج للعمل بالقاهرة في بيع "الذرة المشوية"، وبمرور الوقت؛ توجه المتهم لمدينة الشروق للعمل في مجال المقاولات بصحبة عمه، وعقب فشله في مجال المقاولات؛ قرر العودة مرة أخرى للعمل مع صديقه.



وتبين من التحريات، أن المجني عليه أخبر المتهم أنه جمع 5 آلاف جنيه من عمله؛ فعقد الأخير العزم على سرقة المبلغ، وإن وصل الأمر لقتل صديقه، ثم توجه لمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، واشترى سكينا وكمية كبيرة من الحشيش المخدر و10 زجاجات بيرة.



وفي يوم الحادث، عقب تعاطى المتهم والمجني عليه المخدرات، وانتهيا من شرب زجاجات البيرة؛ انتظر الأول إلى أن استغرق الثاني في النوم، وفي الثالثة فجرا؛ انقض عليه طعنا بالسكين، فسدد إليه 26 طعنة في "الصدر والبطن" واستولى على المبلغ المالي وفر هاربا.



وكان رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقوا بلاغا من الأهالي، يفيد بعثورهم على جثة شاب داخل إحدى الغرف بعقار في شارع الضغط العالي.



وانتقلت قوة إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة "على. ع. ع" 26 سنة- بائع، مسجاة على ظهرها وبها 26 طعنة، ويرتدي كامل ملابسه وبحوزته كافة متعلقاته.



ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "س. ر" 28 سنة- صديق المجني عليه؛ لشكه في وجود علاقة غير شرعية تربطه بشقيقته.



وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.