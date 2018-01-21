القاهرة : الأحد 21 يناير 2018
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الأحد 21/يناير/2018 - 11:09 ص

مستودعات الدقيق بسوهاج توافق على دفع التأمين لاستلام حصصهم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
صلاح عامر
dostor.org/2028678

وافق عدد من أصحاب مستودعات الدقيق المتوقفة في محافظة سوهاج على سداد التأمين الـ 25% كشرط لاستلام حصتهم من الدقيق المدعوم استخراج 82% لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال محمود الدكروني أحد أصحاب مستودعات الدقيق المتضررين، في تصريح لـ"الدستور"، "نتابع اليوم مع الغرفة التجارية بسوهاج لمخاطبة وزارة التموين لإعادة تشغيل مستودعات الدقيق المتوقفة عن استلام حصص الدقيق ولا نمانع من سداد التأمين".

ونفى ان يكون هناك وقفة احتجاجية اليوم قبل التفاوض مع وزارة التموين.

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