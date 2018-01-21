مستودعات الدقيق بسوهاج توافق على دفع التأمين لاستلام حصصهم

وافق عدد من أصحاب مستودعات الدقيق المتوقفة في محافظة سوهاج على سداد التأمين الـ 25% كشرط لاستلام حصتهم من الدقيق المدعوم استخراج 82% لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.



وقال محمود الدكروني أحد أصحاب مستودعات الدقيق المتضررين، في تصريح لـ"الدستور"، "نتابع اليوم مع الغرفة التجارية بسوهاج لمخاطبة وزارة التموين لإعادة تشغيل مستودعات الدقيق المتوقفة عن استلام حصص الدقيق ولا نمانع من سداد التأمين".



ونفى ان يكون هناك وقفة احتجاجية اليوم قبل التفاوض مع وزارة التموين.