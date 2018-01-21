نتنياهو يجرى اتصالًا بملك الأردن بعد إعادة فتح السفارة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصالًا هاتفيًا، بالعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، للمرة الأولى بعد إعلان الطرفين إعادة فتح السفارة الإسرائيلية لدى عمان.



وقال مسئولون إسرائيليون، إنه توجد نوايا للعمل بين الجانبين، من أجل ترتيب لقاء بين الطرفين في وقت قريب، حسبما أذاعت القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي.



وكانت آخر محادثة هاتفية بين الملك عبدالله ونتنياهو، في يوليو الماضي، خلال أزمة نصب الاحتلال بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى الشريف.



وأعلنت إسرائيل اعتذارها رسميًا إلى الأردن، الخميس الماضي، عن مقتل ثلاثة أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلي، بالإضافة إلى دفع تعويضات للحكومة.