أورمان المنوفية: الكشف على 1120 حالة من محدودى الدخل بالمجان

نظمت جمعية الأورمان بالمنوفية، قافلة طبية لعلاج أمراض العيون بالمجان بقرية سرسنا التابعة لمركز ومدينة الشهداء.



وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1120 حالة مرضية بالمجان من محدودى الدخل على مستوى قرى ومراكز المحافظة، تنوعت حالتهم المرضية ما بين (مياه بيضاء – قرنية – شبكية – نظارات طبية) تحت إشراف فريق طبي على أعلى مستوى.



وأشار إلى أنه تم تحديد الحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، مشيرًا إلى أنه جارٍ تحديد موعد العمليات الجراحية للحالات التى تتطلب التدخل الجراحي.