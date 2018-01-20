علي عبدالعال يصل المنامة في مستهل زيارة للبحرين

وصل إلى المنامة مساء اليوم، وفد برلماني رفيع المستوي, برئاسة الدكتور على عبد العال، في مستهل زيارة إلى مملكة البحرين تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها بكبار المسئولين في البحرين.



وكان في مقدمة مستقبلي الوفد بالمنامة رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن إبراهيم راشد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، و15 نائبا وعدد من المستشارين بالمجلسين.



وعقب الاستقبال، أقام الجانب البحريني مأدبة عشاء على شرف الدكتور على عبدالعال، والوفد البرلماني المرافق له.



وتستهدف الزيارة التي جاءت تلبية لدعوة من رئيس مجلس نواب البحرين، بحث سبل دعم العلاقات الثنائية خاصة على المستوى البرلماني، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.