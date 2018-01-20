محكمة أمريكية تبرئ السعودية من التورط في هجمات سبتمبر

برأت محكمة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، السبت، السعودية من التورط في أحداث 11 سبتمبر 2001، وطالبت شركات التأمين وأسر الضحايا بضرورة تقديم الأدلة وعدم توزيع الاتهامات دون وجود أي دليل حقيقي، وذلك ردًا على دعاوى قضائية اتهمت المملكة بالضلوع في الهجمات الإرهابية.



وفنّد فريق الدفاع السعودي نحو أربعة آلاف صفحة تقدم بها المدعون يزعمون فيها تورط السعودية في الأحداث وطالبوا بتعويضات مالية، وذلك وفق موقع سبق السعودي.



ووجد القاضي جورج دانيلز أن كل ما يزعمه الخصوم ضد السعودية لا يرتقي لاعتبارها أدلة، ولا يمكن الاعتماد على مجرد قصص وشائعات يتناقلها الناس أو يحاول أن يروج لها مافيا التعويضات.



وانتهت المحكمة إلى أنه لا مسؤولية على الحكومة السعودية في أحداث سبتمبر، ولا توجد أي أدلة على ذلك، وتم رفض تحميل السعودية أي مسئولية، بل تورطت فيها جهات ودول أخرى وتملك عليها الأجهزة الأمريكية الكثير من الأدلة.



وبرأت أكثر من جهة أمريكية في وقت سابق السعودية من التورط في الهجمات رغم إقرار الكونجرس قانون "جاستا" الذي يتيح لعائلات الضحايا ملاحقة السعودية قضايا بتهمة التورط في هجمات سبتمبر.