مؤلف مسلسل «الرداد وإيمي»: لم نستقر على اسم العمل

قال الفنان والمؤلف محمد محمدي، إنه لم يستقر على الاسم النهائي للمسلسل التليفزيوني الجديد الذي يؤدي بطولته الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

وأضاف محمدي في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك عدة أسماء تم ترشيحها للمسلسل مثل "عزمي وأشجان"، و"وزة وبطة"، لكن الاسم النهائي لم يقرر بعد.

يذكر أن المسلسل يعرض في السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف ورشة كتابة تضم أحمد محي ومحمد محمدي وكريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.