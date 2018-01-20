القاهرة : الأحد 21 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:07 م

محافظ الدقهلية: قطار كهربائى ومدينة للحرفيين ومنطقة صناعية
01:37 م

«الوطنية للانتخابات»: اختيار الرمز الانتخابى وفقًا لأسبقية التقديم
12:10 م

ضبط مسجل خطر بالأزبكية هارب من 51 قضية «هتك عرض»
11:03 ص

النيابة تقدم لقاضى «بيت المقدس» إخطارين بـ«إعدام» و«وفاة» متهمين
08:57 م

«خطة ترامب للسلام» تتجاهل تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المدن المحتلة
08:31 م

حلم الشياطين هل يُنهى سانشيز عصر «أتوبيس مورينيو»؟
07:14 م

تعرف على سعر السيارة «Audi» الجديدة
05:14 م

سنة أولى رئاسة لـ«ترامب».. وعود وهمية وفشل متوالٍ
08:02 ص

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة اليوم
07:37 ص

غدًا.. محاكمة 213 متهمًا بقضية «تنظيم بيت المقدس»
04:34 ص

أمريكا: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين
01:48 ص

الملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة للهيئات الحكومية
عالم
السبت 20/يناير/2018 - 11:01 م

تفاصيل 5 رسائل حملها بنس من ترامب إلى السيسي

السيسي وترامب
السيسي وترامب
محمد عمر
dostor.org/2028400

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، مع مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء قصير بالقاهرة عدة ملفات إقليمية ودولية، بجانب بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث جدد المبعوث الأمريكي دعم بلاده المستمر لمصر.

وحملت الزيارة التي لم تتعد 3 ساعات بين الجانبين، رسائل عدة في وقت تموج فيه المنطقة بالاضطرابات، التي تقع مصر في القلب منها، ولا يمكن حل هذه القضايا دون اللجوء إلى بوابة القاهرة، ومن بين هذه الرسائل:

◘ دعم أمريكا لحل الدولتين
- أبلغ مايك بنس الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين إذا وافق الطرفان على ذلك، وذلك في مسعى لطمأنة حليف عربي رئيسي بشأن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك ثمّن نائب ترامب دور مصر التاريخي في عملية السلام، وكذا مساهماتها الممتدة في الحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

◘ تراجع واشنطن
- ولأهمية القدس لدى شعوب المنطقة، وليس الفلسطينيين، شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لشعبها في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا يمكن تسوية النزاع إلا من خلال المفاوضات القائمة على أساس حل الدولتين.

وقد انعكس الرفض العربي والدولي لخطوة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لدولة الكيان، في تأكيد مبعوث ترامب، للقاهرة أن بلاده ستظل ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وأنها لم تصل بعد إلى قرار نهائي إزاء الحدود بين الطرفين.

◘ العلاقات المصرية - الأمريكية
ونفيًا لاتخاذ واشنطن عقوبات بحق مصر بعد رفضها لقرارهم بشأن القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد بنس للرئيس السيسي أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة صارت في أقوى حالاتها.

كما أكد نائب الرئيس الأمريكي حرص بلاده على تطوير التعاون مع القاهرة على الأصعدة كافة، في ظل أهمية ومحورية دورها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًّا، كما تعول عليها في مواجهة قضايا أزمات المنطقة.

◘ ترامب ومصر وقرارات الإصلاح الاقتصادي
- نقل مايك بنس تحيّات ترامب للسيسي، لتنفيذه إصلاحات اقتصادية صعبة من أجل تحقيق التنمية، مؤكدًا مساندة بلاده لجهود مصر في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، واستمرار دعم واشنطن لجهود التنمية في مصر.

◘ أمريكا والإرهاب ودعم القاهرة
- اعترف بنس أن مصر تخوض حربًا شرسة ضد قوى الإرهاب، مؤكدًا مساندة بلاده لجهود مصر في تلك المواجهة، حيث استعرض مع الرئيس السيسي الجهود المصرية في مواجهة الإرهاب الذي يدفع المصريين بسببه ثمنًا غاليًا.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«خطة ترامب للسلام» تتجاهل تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المدن المحتلة

منذ يومين

أمريكا: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين

منذ يومين

الملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة للهيئات الحكومية

منذ يومين

بعد رسالة «الأسف والندم».. نتنياهو: سفارة إسرائيل في الأردن ستعود لعلمها فورًا

منذ يومين

تفاصيل عملية «غضب الصحراء» لمحاربة العصابات السودانية في ليبيا

منذ 4 أيام

إرهابي ليبى يعترف بالمشاركة فى 50 عملية اغتيال ضد الجيش

الآن

كلاب بوليسية تكشف عن «مقبرة» أسلحة بمزرعة محامٍ وشقيقه في البدرشين

سيدات يفترشن الأرض في مترو العتبة بسبب «الفكة» (صور)

هل ينجح على جبر في «البريميرليج»؟

«الدستور» تكشف مصير المحجوزين داخل «السلام الدولي» بعد إغلاق المستشفى

الأكثر قراءة

«مرشح فشار».. كل الأطراف تبيع عنان بعد ترشحه للرئاسة

تفاصيل أول «خناقة» بين حزب سامى عنان وحملته الانتخابية

عائلة سامي عنان: حررنا توكيلات لـ«السيسي» ولم نرَ منه خدمات لنرشحه

تفاصيل 5 رسائل حملها بنس من ترامب إلى السيسي

ألبومات الصور

حفل جوائزالتفوق الصحفي بنقابة الصحفيين

الهيئة الوطنية للانتخابات في أولى أيام التقديم للسباق الرئاسي

«الدستور» تناقش دور الطب النفسي في مواجهه الفكر الإرهابي

حملة لسحب تجمعات مياه الأمطار وتنظيف الشوارع فى أحياء بورسعيد

نجم الساعة

مصر تؤيد السيسي.. مؤتمرات جماهيرية: الولاية الثانية «ضرورة» لاستكمال البناء

الأكثر قراءة

«مرشح فشار».. كل الأطراف تبيع عنان بعد ترشحه للرئاسة

تفاصيل أول «خناقة» بين حزب سامى عنان وحملته الانتخابية

عائلة سامي عنان: حررنا توكيلات لـ«السيسي» ولم نرَ منه خدمات لنرشحه

تفاصيل 5 رسائل حملها بنس من ترامب إلى السيسي

كشكول

عميد "الدراسات الإسلامية" يهنئ الفائزين بمسابقتي المراسل التلفزيوني والطالب المثالي

منشور على صفحة جامعة الأزهر حول نتائج امتحانات التيرم الأول يحدث بلبلة بين الطلاب

عضو بـ"كبار العلماء" يُشرف على "الدكتوراه" لباحث من بنجلاديش

ردا على أولياء الأمور.."التعليم": سنبحث توزيع مناهج "التيرم الثاني"

حجازي يشهد احتفال الهلال الأحمر بتدريب 88 ألف طالب في"صحة وسلامة"

ads
منوعات

«وفاء كلب».. سافر 180 كم على متن قطار للبحث عن أصحابه

لماذا عليك أن تتوقف عن استخدام المصعد الكهربائي؟

زمن الجينز.. عودة موضة «النيلي الغامق» في 2018

المثقف

«ثقافة المنوفية» تكرم الفائزين بمسابقة الشاعر عبدالرحمن الشرقاوي

ولاد الكار

النائب العام يستدعى نقيب الصحفيين بشكل مفاجئ

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: اختر ما تشعر بأنه مناسب لك

الصحة

دراسة: اختبار دم للكشف المبكر عن السرطان

الدستور على فيسبوك
ads