تفاصيل 5 رسائل حملها بنس من ترامب إلى السيسي

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، مع مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء قصير بالقاهرة عدة ملفات إقليمية ودولية، بجانب بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث جدد المبعوث الأمريكي دعم بلاده المستمر لمصر.



وحملت الزيارة التي لم تتعد 3 ساعات بين الجانبين، رسائل عدة في وقت تموج فيه المنطقة بالاضطرابات، التي تقع مصر في القلب منها، ولا يمكن حل هذه القضايا دون اللجوء إلى بوابة القاهرة، ومن بين هذه الرسائل:



◘ دعم أمريكا لحل الدولتين

- أبلغ مايك بنس الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين إذا وافق الطرفان على ذلك، وذلك في مسعى لطمأنة حليف عربي رئيسي بشأن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.



كذلك ثمّن نائب ترامب دور مصر التاريخي في عملية السلام، وكذا مساهماتها الممتدة في الحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط.



◘ تراجع واشنطن

- ولأهمية القدس لدى شعوب المنطقة، وليس الفلسطينيين، شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لشعبها في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا يمكن تسوية النزاع إلا من خلال المفاوضات القائمة على أساس حل الدولتين.



وقد انعكس الرفض العربي والدولي لخطوة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لدولة الكيان، في تأكيد مبعوث ترامب، للقاهرة أن بلاده ستظل ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وأنها لم تصل بعد إلى قرار نهائي إزاء الحدود بين الطرفين.



◘ العلاقات المصرية - الأمريكية

ونفيًا لاتخاذ واشنطن عقوبات بحق مصر بعد رفضها لقرارهم بشأن القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد بنس للرئيس السيسي أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة صارت في أقوى حالاتها.



كما أكد نائب الرئيس الأمريكي حرص بلاده على تطوير التعاون مع القاهرة على الأصعدة كافة، في ظل أهمية ومحورية دورها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًّا، كما تعول عليها في مواجهة قضايا أزمات المنطقة.



◘ ترامب ومصر وقرارات الإصلاح الاقتصادي

- نقل مايك بنس تحيّات ترامب للسيسي، لتنفيذه إصلاحات اقتصادية صعبة من أجل تحقيق التنمية، مؤكدًا مساندة بلاده لجهود مصر في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، واستمرار دعم واشنطن لجهود التنمية في مصر.



◘ أمريكا والإرهاب ودعم القاهرة

- اعترف بنس أن مصر تخوض حربًا شرسة ضد قوى الإرهاب، مؤكدًا مساندة بلاده لجهود مصر في تلك المواجهة، حيث استعرض مع الرئيس السيسي الجهود المصرية في مواجهة الإرهاب الذي يدفع المصريين بسببه ثمنًا غاليًا.