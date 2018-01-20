بالصور.. «العيال رجعت» في النهار: البروفة الأخيرة

يواصل صناع عرض العيال رجعت البروفة الأخيرة للعرض على مسرح النهار بشارع القصر العيني.



«الدستور» حرصت على حضور البروفة وننشر تفاصيل العرض الذي يعد امتدادًا لعرض "العيال كبرت" الذي قام ببطولته الفنان الراحل أحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي وحسن مصطفي وكريمة مختار ونادية شكري وهي الفنانة الوحيدة التي تشارك في بطولة العرض.



وتدور أحداث العرض حول قيام أحفاد رمضان السكري بمطالبة عمتهم سوسن السكري بميراثهم من منزل آبائهم وهو ما يجعل عمتهم تدخل في صدام شديد معهم، نظرًا لذكرياتها مع البيت.



ويحمل العرض مفاجئة وهي زواج سوسو السكري من ممدوح التي كانت تقابله في بير السلم خلال مسرحية العيال كبرت، لكن لم يظهر للجمهور كانت تتحدث عنها فقط ويقدم شخصيته الفنان رضا إدريس وانجبا بنتًا.



عرض «العيال رجعت» بداية من الإثنين على مسرح النهار من بطولة نادية شكري وعلوي الحسيني وأحمد ماجد ومحمد محسن وتأليف علوي الحسيني وإخراج شادي الدالي.