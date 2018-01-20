هواوي Y5 الأعلى مبيعًا في 2017

رصد «الدستور»، في جولة ميدانية اليوم عبر بعض منافذ بيع الهواتف الذكية في منطقة الدقي أسعار أجهزة هواوي حيث قال بلال شعراوي صاحب محل الونش إن مبيعات الأجهزة شهدت نموًا خلال يناير بنسبة 10% عن ديسمبر.



وأكد شعراوي أن ترتيب الماركات العالمية سامسونج تليها هواوي، ثم أوبو ثم إنفينيكس وأخيرا شاومي ولينوفو، موضحًا أن أكثر جهاز مبيعات في 2017 كان من نصيب شركة هواوي Y5 ويصل سعره 1950 جنيهًا.



وقال علاء أبوزيد، صاحب محل محمول، إن جهاز هواوي P10 لم يحقق المبيعات المتوقعة وتراجعت مبيعاته، مشيرًا إلى أن سعره لم يتناسب مع إمكانياته ، لافتًا إلى أنه يتراوح حاليًا ما بين 9500 - ١٠ آلاف وعند الإطلاق كان يصل 12 ألف جنيه.



وجاءت أسعار بعض أجهزة هواوي كالتالي:

Y3c 900 جنيه

Y5 1950 جنيه

ميت 10 لايت 5275 جنيها

ميت 10 برو 13800 جنيه