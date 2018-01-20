«الصحة» تعلن إعادة فتح مستشفيى السلام الدولي والجنزوري: اعتذروا للمرضى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إعادة فتح غرف العمليات والعيادات الخارجية بمستشفى الجنزوري، وفتح مستشفى السلام الدولي، بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما والتأكد من مطابقتهما لجميع الاشتراطات الصحية، وأخذ الضمانات كافة، طبقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى.



وقال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إن القرار جاء حرصًا على سلامة المرضى المترددين على تلك المستشفيات، ولما تقدمه من خدمات علاجية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة، لتقييم تلك المستشفيات، والتي أعدت تقريرا باستيفاء تلك المستشفيات كافة الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المرضى، وبعد قبول المرضى أصحاب تلك الوقائع اعتذار تلك المستشفيات.



وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها الشديد على تقديم جميع الخدمات الطبية للمرضى على أكمل وجه سواء عبر المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشددةً على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستقبال الحالات الطارئة مجانا لمدة ٤٨ ساعة وتقديم جميع الخدمات الطبية لهم.



وشددت الوزارة على التعامل بكل قوة وحزم مع من تسول له نفسه التعامل بشكل غير لائق مع المريض المصري.