البيت الأبيض: مشاركة ترامب في منتدى دافوس محل بحث

أكد مايك مولفاني، مدير الميزانية في البيت الأبيض، اليوم السبت، أن سفر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل، صار محل بحث بعد وقف أنشطة الحكومة الاتحادية.



كان ترامب ألغى رحلة إلى منتجعه في فلوريدا مطلع هذا الأسبوع بعدما تسبب خلاف في الكونجرس حول الميزانية في وقف نشاط الحكومة الاتحادية اليوم السبت.



وقال مولفاني: ”الرئيس لن يذهب إلى فلوريدا ونبحث مسألة المشاركة في دافوس من منظور الرئيس ومن منظور الحكومة على أساس يومي“.



