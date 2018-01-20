حبس عصابة الآثار المقلدة للنصب على المواطنين بالأميرية

قررت نيابة الأميرية الجزئية، حبس 4 أشخاص بينهم مهندس وصاحب شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على المواطنين بتماثيل أثرية مقلدة في منطقة الأميرية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، مفادها قيام كل من "رجب. إ"، 41 سنة، عامل، و"محمد. ي"، 33 سنة، مهندس، و"محمد. ف. م"، 36 سنة، فني، و"نشأت. م"، 50 سنة، صاحب شركة، يحوزون كمية من التماثيل الأثرية المقلدة بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم أنها أثرية متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم المؤثم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم سيارتين ملاكي، وعثر بحوزتهم على 5 تماثيل متوسطة الحجم ومختلفة الأشكال، كتاب علم الروحانيات، جهاز قياس تردد و1100 جنيه.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم أنها أثرية، وأضافوا بشرائهم للمضبوطات من منطقة خان الخليلي.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

