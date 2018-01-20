حميميم: خروقات لوقف النار في دمشق وحلب واللاذقية خلال 24 ساعة

سجل المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا "حميميم"، خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في محافظات دمشق، وحلب، واللاذقية.



وقال المركز، في بيان، جاء على لسان متحدثه، الميجور جنرال يوري يفتوشينكو: "على مدار 24 ساعة مضت، سجل المركز حالات محددة لخرق وقف إطلاق النار في اللاذقية، وحلب، ودمشق".



إلا أن البيان أكد أن "الوضع في مناطق خفض التصعيد مستقر في الأغلب".



وتابع أن المركز دخل في مفاوضات لتوقيع اتفاقات لوقف إطلاق النار في حلب، ودمشق، وحماة، وحمص، والقنيطرة.