القاهرة : الأحد 21 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:07 م

محافظ الدقهلية: قطار كهربائى ومدينة للحرفيين ومنطقة صناعية
01:37 م

«الوطنية للانتخابات»: اختيار الرمز الانتخابى وفقًا لأسبقية التقديم
12:10 م

ضبط مسجل خطر بالأزبكية هارب من 51 قضية «هتك عرض»
11:03 ص

النيابة تقدم لقاضى «بيت المقدس» إخطارين بـ«إعدام» و«وفاة» متهمين
08:57 م

«خطة ترامب للسلام» تتجاهل تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المدن المحتلة
08:31 م

حلم الشياطين هل يُنهى سانشيز عصر «أتوبيس مورينيو»؟
07:14 م

تعرف على سعر السيارة «Audi» الجديدة
05:14 م

سنة أولى رئاسة لـ«ترامب».. وعود وهمية وفشل متوالٍ
08:02 ص

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة اليوم
07:37 ص

غدًا.. محاكمة 213 متهمًا بقضية «تنظيم بيت المقدس»
04:34 ص

أمريكا: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين
01:48 ص

الملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة للهيئات الحكومية
عالم
السبت 20/يناير/2018 - 10:51 م

حميميم: خروقات لوقف النار في دمشق وحلب واللاذقية خلال 24 ساعة

حميميم: خروقات لوقف
dostor.org/2028391

سجل المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا "حميميم"، خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في محافظات دمشق، وحلب، واللاذقية.

وقال المركز، في بيان، جاء على لسان متحدثه، الميجور جنرال يوري يفتوشينكو: "على مدار 24 ساعة مضت، سجل المركز حالات محددة لخرق وقف إطلاق النار في اللاذقية، وحلب، ودمشق".

إلا أن البيان أكد أن "الوضع في مناطق خفض التصعيد مستقر في الأغلب".

وتابع أن المركز دخل في مفاوضات لتوقيع اتفاقات لوقف إطلاق النار في حلب، ودمشق، وحماة، وحمص، والقنيطرة.

موضوعات متعلقة

«الدفاع الروسية»: رصدنا 14 انتهاكًا لوقف إطلاق النار فى سوريا

المركز الروسى ينظم لقاءً مع شيوخ العشائر لبحث شروط التسوية فى سوريا

رصد 4 انتهاكات لوقف القتال في سوريا

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«خطة ترامب للسلام» تتجاهل تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المدن المحتلة

منذ يومين

أمريكا: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين

منذ يومين

الملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة للهيئات الحكومية

منذ يومين

بعد رسالة «الأسف والندم».. نتنياهو: سفارة إسرائيل في الأردن ستعود لعلمها فورًا

منذ يومين

تفاصيل عملية «غضب الصحراء» لمحاربة العصابات السودانية في ليبيا

منذ 4 أيام

إرهابي ليبى يعترف بالمشاركة فى 50 عملية اغتيال ضد الجيش

الآن

كلاب بوليسية تكشف عن «مقبرة» أسلحة بمزرعة محامٍ وشقيقه في البدرشين

سيدات يفترشن الأرض في مترو العتبة بسبب «الفكة» (صور)

هل ينجح على جبر في «البريميرليج»؟

«الدستور» تكشف مصير المحجوزين داخل «السلام الدولي» بعد إغلاق المستشفى

الأكثر قراءة

«مرشح فشار».. كل الأطراف تبيع عنان بعد ترشحه للرئاسة

تفاصيل أول «خناقة» بين حزب سامى عنان وحملته الانتخابية

عائلة سامي عنان: حررنا توكيلات لـ«السيسي» ولم نرَ منه خدمات لنرشحه

تفاصيل 5 رسائل حملها بنس من ترامب إلى السيسي

ألبومات الصور

حفل جوائزالتفوق الصحفي بنقابة الصحفيين

الهيئة الوطنية للانتخابات في أولى أيام التقديم للسباق الرئاسي

«الدستور» تناقش دور الطب النفسي في مواجهه الفكر الإرهابي

حملة لسحب تجمعات مياه الأمطار وتنظيف الشوارع فى أحياء بورسعيد

نجم الساعة

مصر تؤيد السيسي.. مؤتمرات جماهيرية: الولاية الثانية «ضرورة» لاستكمال البناء

الأكثر قراءة

«مرشح فشار».. كل الأطراف تبيع عنان بعد ترشحه للرئاسة

تفاصيل أول «خناقة» بين حزب سامى عنان وحملته الانتخابية

عائلة سامي عنان: حررنا توكيلات لـ«السيسي» ولم نرَ منه خدمات لنرشحه

تفاصيل 5 رسائل حملها بنس من ترامب إلى السيسي

كشكول

عميد "الدراسات الإسلامية" يهنئ الفائزين بمسابقتي المراسل التلفزيوني والطالب المثالي

منشور على صفحة جامعة الأزهر حول نتائج امتحانات التيرم الأول يحدث بلبلة بين الطلاب

عضو بـ"كبار العلماء" يُشرف على "الدكتوراه" لباحث من بنجلاديش

ردا على أولياء الأمور.."التعليم": سنبحث توزيع مناهج "التيرم الثاني"

حجازي يشهد احتفال الهلال الأحمر بتدريب 88 ألف طالب في"صحة وسلامة"

ads
منوعات

«وفاء كلب».. سافر 180 كم على متن قطار للبحث عن أصحابه

لماذا عليك أن تتوقف عن استخدام المصعد الكهربائي؟

زمن الجينز.. عودة موضة «النيلي الغامق» في 2018

المثقف

«ثقافة المنوفية» تكرم الفائزين بمسابقة الشاعر عبدالرحمن الشرقاوي

ولاد الكار

النائب العام يستدعى نقيب الصحفيين بشكل مفاجئ

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: اختر ما تشعر بأنه مناسب لك

الصحة

دراسة: اختبار دم للكشف المبكر عن السرطان

الدستور على فيسبوك
ads