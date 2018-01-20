قريبًا.. «أنغام» تصدر ألبوما خليجيا من إنتاج روتانا

أعلنت المطربة أنغام اقتراب موعد صدور ألبومها الغنائي الجديد الذي سيكون كل أغانيه باللون الخليجي من إنتاج وتوزيع روتانا وذلك بطرح إعلان ترويجي للألبوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المُصغّر على «تويتر».



وغردت قائلة: "ألبوم أنغام 2018 الخليجي قريبًا".



ويحمل ألبوم أنغام نفس اسمها، ومن المقرر طرحه نهاية يناير الجاري ويتضمن 12 أغنية متنوعة تعاونت فيها مع مجموعه من الملحنين والشعراء المصريين والعرب من ضمنهم تركي آل شيخ وسعود بن عبدالله ومحمود الخيامي وأسير الرياض وخالد المريخي وحسن الشافعي وناصر الصالح.