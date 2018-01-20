حبس المتهم بسرقة بلاعات الصرف الصحي بالشروق

قرّرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة 16 غطاء بلاعات صرف صحى من منطقة الشروق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشروق بمنطقة "مساكن 70 متر" ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط ربيع.ر، 18 سنة، عاطل حال استقلاله دراجة بخارية تروسيكل" بدون لوحات معدنية ــ ملكة محمل عليه 16 غطاء بالوعة صرف صحي.



وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من الطريق العام بدائرة القسم بأسلوب الخلع،

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.