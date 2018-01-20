مصرع سيدة وإصابة 4 فى حادث سير ببنى سويف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 آخرون، السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.



وهرعت سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى وهم نعمة عبدالستار محمد 45 سنة، جثة هامدة رضا عبدالعظيم سعد 35 سنة مصابا اشتباه ما بعد الارتجاج، طه جمال عبداللطيف 22 سنة، مصابًا بنزيف وتم تحويله لمستشفى بنى سويف العام محمد جمال عبدالله 25 سنة، مصابا كدمات وإصابات بالجسم، رجب أحمد جمال، 25 سنة، نزيف بالبطن، وتم تحويله لمستشفى بنى سويف العام، وجمعيهم بقرية نزلة البرقى التابعة لدائرة المركز.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة سير عملية التحقيقات.