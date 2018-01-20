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السبت 20/يناير/2018 - 10:44 م

حبس تاجر سيارات متهم بسرقة 150 ألف دولار من مهندس بمدينة نصر

حبس تاجر سيارات متهم
حسام التمساح
dostor.org/2028384

قرّرت نيابة مدينة نصر الكلية، برئاسة أيمن بدوي، المحامي العام، حبس تاجر سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 150 ألف دولار من مهندس عربى، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من خالد.م، 34 سنة، عربي الجنسية، مهندس اتصالات أنه حال تردده على أحد المقاهي بمنطقة المهندسين تعرف على أحد الأشخاص يدعى محمد.ح، تاجر سيارات وأبدى له رغبته في شراء سيارة ماركة BMW.

وعلى إثر ذلك اتفقا على التقابل بشارع يوسف عباس، وأثناء تواجدهما تقابل المبلغ مع أحد أصدقائه وتسلم منه مبلغ 150 ألف دولار قيمة معاملات مالية بينهما، وتوجه بصحبة المشكو في حقه بسيارة الأخير ماركة هيونداى توسان بدعوى معاينة إحدى السيارات، وقام باستدراجه لأحد الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة الهجانة ـ دائرة القسم وتعدى عليه بالضرب واستولى منه علي المبلغ المالي المشار إليه وأجبره على الترجل من السيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه ويدعى محمد. ح،40 سنة، تاجر سيارات. بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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