الآلاف يشاركون في «مسيرة النساء» مع بدء ترامب عامه الثاني في الرئاسة

خرج الآلاف في أنحاء الولايات المتحدة، اليوم السبت، للمشاركة في مسيرة النساء الثانية التي تتزامن مع الذكرى الأولى لتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وتهدف المسيرات إلى تحويل النشاط النسوي إلى مكاسب سياسة في انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس هذا العام.

وتعد هذه المسيرات، المتزامنة في واشنطن ونيويورك ولوس أنجليس ونحو 250 مدينة أخرى في أنحاء الولايات المتحدة وخارجها، نسخة ثانية من احتجاجات حاشدة تزامنت مع تنصيب ترامب.

ومن المقرر خروج مسيرات مماثلة في بريطانيا واليابان ودول أخرى.

ويأمل منظمو الاحتجاجات في البناء على المشاعر التي انتابت معارضي ترامب بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات الرئاسية وتحويل تلك الطاقة إلى مكاسب للمرشحين التقدميين في الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل.

ويهدف المنظمون إلى أن يسجل نحو مليون ناخب جديد أنفسهم وإلى حشد مؤيدين أقوياء لحقوق المرأة ودفعهم إلى المناصب الرسمية.