وزيرة الدولة الإماراتية تغادر القاهرة عائدة إلى بلادها

غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة الدولة رئيسة اللجنة العليا لمبادرة تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي الإماراتية، عائدة إلى بلادها، عقب زيارة لمصر استغرقت عدة أيام شاركت خلالها في بعض الفعاليات.



وكانت وزيرة الدولة الإماراتية، قد التقت خلال زيارتها عددا من كبار المسئولين والشخصيات، وبحثت دعم علاقات التعاون بين مصر والإمارات في كل المجالات.

وغادرت وزيرة الدولة الإماراتية على متن طائرة الخطوط الجوية الإماراتية المتجهة إلى دبي، وأنهت إجراءات المغادرة بصالة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 2.