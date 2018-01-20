المعمل الجنائي يفحص شقة إمبابة بعد مصرع أصحابها

أمرت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم، اليوم السبت، بندب المعمل الجنائى؛ لمعاينة شقة سكنية بعد وفاة أسرة كاملة بداخلها، نتيجة حدوث تسرب فى الغاز، وكتابة تقرير مفصّل حول كيفية وقوع الحادث وأسبابه.



تلقى اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة إمبابة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوفاة 3 داخل إحدى الشقق السكنية.



انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، وتم إخطار قوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص والمعاينة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن تسرب غاز وقع داخل الشقة أثناء نوم قانطيها.



وأسفر الحادث عن مصرع كل من ناصر.ع، وزوجته ميرفت، ونجلهما بدر 5 سنوات، وتم نقل الجثث للمستشفى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة، التى أصدرت قرارها السابق.