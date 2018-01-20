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السبت 20/يناير/2018 - 10:15 م

الثلاثاء.. لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين تعلن ضوابط الدعاية

الدكتور عمرو عزت
الدكتور عمرو عزت سلامة
الحسين عبيد
dostor.org/2028368


قال الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين 2018، إن اللجنة استقبلت أوراق ترشح 1042 مهندسا على المقاعد الشاغرة بالنقابة العامة والفرعيات خلال الانتخابات المقبلة حتى الخميس الماضي، بينهم 17 مرشحا على مقعد نقيب المهندسين.

وأضاف سلامة في تصريحات لـ«الدستور» أن لجنة الانتخابات العليا بالنقابة من المقرر أن تغلق باب تقديم أوراق الترشح يوم الإثنين المقبل، على أن تجتمع الثلاثاء لوضع قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين إضافة إلى استكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأشار سلامة إلى أن الانتخابات تتم في 24 لجنة عامة وفقًا لمقترحات النقابات الفرعية، إضافة إلى 36 مقر انتخابي على مستوي الجمهورية، مطالبًا الأعضاء المهندسين بالمشاركة الفعالة للخروج بشكل يليق بمكانة نقابة المهندسين.
وفتحت لجنة انتخابات نقابة المهندسين باب الترشح على كل المراكز النقابية الخالية، من يوم الاثنين 8 يناير، وحتى 22 يناير.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب العام للمهندسين، والأعضاء المكملين، ورؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ومجالس الشُعب، ممن مضي على انتخابهم أربع سنوات، طبقا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلي.

وأوضحت لجنة الانتخابات، أنه سيتم إجراء انتخابات رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضي علي انتخابهم أربع سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات يوم الجمعة 23 فبراير المقبل.

وأضافت اللجنة أنه من المقرر أن يتم إجراء عملية التصويت على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين، يوم الجمعة 2 مارس المقبل، وفى حال وجود حاجة إلي إجراء إعادة على مقعد النقيب العام سيتم ذلك يوم الجمعة 9 مارس المقبل.

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