برلماني يطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات

طالب صلاح عفيفي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، المواطنين بالتوجه لصناديق الانتخابات لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة.



وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الجماهيري لدعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية، برعاية النائب شرعى صالح فى قرية بهريف بأبو الريش شمال محافظة أسوان.



وحضر المؤتمر عدد من نواب أسوان، فضلًا عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية والأمنية.

