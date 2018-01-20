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السبت 20/يناير/2018 - 10:08 م

«وفاء كلب».. سافر 180 كم على متن قطار للبحث عن أصحابه

«وفاء كلب».. سافر
محمد عمر
dostor.org/2028363

سافر كلب بريطاني 116 ميلًا بمفرده على متن أحد القطارات من أجل البحث عن أصحابه الذين تركوه وحيدًا.

وعثر على الكلب من نوع الدوبرمان في محطة برمنجهام نيو ستريت بمفرده، وفي البداية اعتقد الموجودون في المحطة أنه مجرد كلب ضل طريقه فقط، ليقوم أحد المتطوعين بأخذه إلى عيادة بيطرية من أجل الكشف عليه، ليفاجأ بوجود رقاقة إلكترونية في طوقه ترصد مسار تحركه الذي بدأ من مدينة هادرسفيلد، في رحلة استغرقت ثلاث ساعات.

وأوضحت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن الرقاقة الإلكترونية الموجود بالكلب فقدت الاتصال بأصحابه، ليتم أخذه إلى أحد الأكواخ المخصصة للكلاب بدون مأوى في تيلفورد، التابعة لمقاطعة شروبشاير.

ويعتقد المتطوعون أن الكلب الذكي تمكن خلال رحلته بطريقة ما من تبديل القطارات في محطة مانشستر بيكاديللي، التي تربط شارع برمينجهام نيو مع هدرزفيلد، قاطعا بذلك رحلة قدرت بحوالي 182 كم.

وقالت هيلبراي كنيلز على موقعها على الفيسبوك، التي تؤوي الكلب: "للأسف ليس هناك رقم هاتف على الرقاقة المرفقة مع الكلب، والآن نحن نشرنا مواصفاته على موقع فيسبوك للوصول إلى أصحابه".

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