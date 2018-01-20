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السبت 20/يناير/2018 - 10:05 م

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات الربع نقل بالغربية

ضبط تشكيل عصابي تخصص
أحمد فودة
dostor.org/2028362

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية من القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات الربع نقل بعد وروود عدة بلاغات من المواطنيين بسرقة سياراتهم.

كانت معلومات توافرت لدى الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بقيام كل من عصام.ع. ا 45 سنة، عاطل، مقيم قرية شرنوب دائرة مركز دمنهور البحيرة (مسجل شقى خطر - سرقات عامة) وسبق اتهامه فى 16 قضية (سرقات متنوعة – مخدرات – سلاح نارى ) أخرها القضية رقم 10833 جنايات مركز شبراخيت بحيرة 2016 (سلاح نارى)، رمضان ع ع ا 60 سنة عاطل، مقيم عزبة العراوى دائرة مركز شبراخيت البحيرة (مسجل شقى خطر- سرقات عامة) وسبق اتهامه فى 36 قضية (سرقات وسائل نقل سرقات متاجر– سرقات حيوانات – مخدرات – سلاح نارى) آخرها القضية 7097 جنح مركزشبراخيت بحيرة 2011 (سرقة وسائل نقل) هارب، بالاشتراك فيما بينهما وتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات سيارات النقل الربع نقل من مدينة طنطا والمدن المجاوره بتقسيم الأدوار فيما بينهم عن طريق استخدام المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم الأول وبحوزته 3 مفاتيح تشغيل سيارات ربع نقل بقصد استخدمها فى عملية سرقات السيارات، وبمواجهته اعترف باشتراكه مع المتهم الهارب فى ارتكاب 8 وقائع بدوائر (قسمى شرطة أول وثان طنطا - ومركزى شرطة كفر الزيات بالغربية وشبراخيت بالبحيرة، وتم ضبط السيارات المسروقة.

تحرر عن ذلك المحضر حمل رقم 72 أحوال قسم ثان طنطا 2018، وإخطار النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

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