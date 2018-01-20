القاهرة : السبت 20 يناير 2018
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محافظات
السبت 20/يناير/2018 - 11:58 ص

«الشيخ» يشارك فى يوم ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنوفية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
dostor.org/2027665

شارك الزميل ولاء الشيخ، فى الاحتفال الترفيهى للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، الذى أقامته مؤسسة «إدراك» للتخاطب والتنمية البشرية.

وأكد «الشيخ» أن دور مؤسسات المجتمع مهم في مساعدة ذوي الإعاقة، وتوصيل مشكلاتهم والعمل على حلولها، وكيفية استغلال مواهبهم، وأنهم فئة يمكن الاستفادة من إمكانياتهم لأن عندهم الكثير.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصص ميزانية خاصة تقدر بمليار جنيه، لصالح المكفوفين وذوي الإعاقة.

ووجّه الشكر لكل من ساهم في إخراج هذا اليوم لإسعاد ذوى الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسهم إيمان النويهي، مؤسسة جمعية إدراك للتخاطب، ومدرسة الحرية بتلا، وجمعية سما فى محافظة المنوفية.

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