استنفار أمنى بمطار القاهرة استعدادًا لوصول نائب «ترامب»

شهد مطار القاهرة الدولى، استنفارًا أمنيًّا، ضمن إجراءات استقبال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، المقرر وصوله لمصر- اليوم-؛ لبحث العلاقات المصرية الأمريكية، حيث أخلت سلطات المطار ساحة انتظار السيارات، إضافة إلى تمشيط محيط المطار.



ومن المقرر، أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونائب الرئيس الأمريكي، جلسة؛ لبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في جميع المجالات، ومجمل التطورات على الساحة الإقليمية، وأهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، بما يحفظ وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.