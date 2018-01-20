السبت 20/يناير/2018 - 11:54 ص
بدء جلسة البرلمان العراقى للنظر فى تأجيل الانتخابات
وكالات
dostor.org/2027654
بدأ مجلس النواب العراقي جلسته، اليوم السبت، برئاسة سليم الجبوري، لمناقشة مقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع إجراؤها في 12 مايو المقبل.
وقال مصدر برلماني، فى تصريحات صحفية إن: "جلسة البرلمان بدأت برئاسة الجبوري وحضور 229 نائبًا".
وأضاف المصدر أن: "الجلسة ستناقش تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع إجراؤها في مايو المقبل".
كما أوضح أن رئيس مجلس النواب "عرض مقترحًا على النواب للتصويت وهو: إجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر، وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات".