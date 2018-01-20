القاهرة : السبت 20 يناير 2018
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السبت 20/يناير/2018 - 11:54 ص

بدء جلسة البرلمان العراقى للنظر فى تأجيل الانتخابات

البرلمان
البرلمان
وكالات
dostor.org/2027654

بدأ مجلس النواب العراقي جلسته، اليوم السبت، برئاسة سليم الجبوري، لمناقشة مقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع إجراؤها في 12 مايو المقبل.

وقال مصدر برلماني، فى تصريحات صحفية إن: "جلسة البرلمان بدأت برئاسة الجبوري وحضور 229 نائبًا".

وأضاف المصدر أن: "الجلسة ستناقش تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع إجراؤها في مايو المقبل".

كما أوضح أن رئيس مجلس النواب "عرض مقترحًا على النواب للتصويت وهو: إجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر، وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات".

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