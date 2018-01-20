بدء جلسة البرلمان العراقى للنظر فى تأجيل الانتخابات

بدأ مجلس النواب العراقي جلسته، اليوم السبت، برئاسة سليم الجبوري، لمناقشة مقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع إجراؤها في 12 مايو المقبل.



وقال مصدر برلماني، فى تصريحات صحفية إن: "جلسة البرلمان بدأت برئاسة الجبوري وحضور 229 نائبًا".



وأضاف المصدر أن: "الجلسة ستناقش تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع إجراؤها في مايو المقبل".



كما أوضح أن رئيس مجلس النواب "عرض مقترحًا على النواب للتصويت وهو: إجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر، وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات".